Autunno di rincari, famiglie in difficoltà: 400 euro in più di spese

Autunno 2025, la stangata sui conti delle famiglie: oltre 400 euro in più di spese che incideranno sul budget. Cosa cambia.

Il cambio di stagione porta piogge e temperature più basse, ma anche rincari per milioni di famiglie italiane l’autunno 2025 si preannuncia come un periodo di forti tensioni economiche. Secondo le stime del Codacons, tra ottobre e dicembre i bilanci domestici potrebbero aumentare di oltre 400 euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un aumento che coinvolge più settori, dalle scuole alle bollette, fino ad arrivare alla spesa alimentare e ai trasporti. Cosa cambierà.

Rincari in autunno, le spese che graveranno sul budget familiare

L’autunno coincide – di solito – con il rientro sui banchi, ma quest’anno l’impatto economico dei rincari che si rifletteranno in vari settori rischia di essere ancora più pesante.

I libri di testo per le scuole superiori possono superare i 1.200 euro, mentre per le medie il costo medio resta vicino ai 600 euro. A tali rincari, si aggiungono queli di zaini, astucci e diari sempre più cari, che contribuiscono ad un aggravio complessivo stimato in circa 50 euro in più a famiglia rispetto al 2024.

denaro

Non va meglio sul fronte energetico. Con l’arrivo del freddo, le tariffe del gas sono destinate a salire fino al 15% negli ultimi mesi dell’anno. Ciò significa una spesa aggiuntiva che può superare i 170 euro per nucleo familiare, un esborso che pesa in particolare sui redditi medio-bassi.

Alimentari e trasporti, due settori sotto pressione

L’aumento dei prezzi al supermercato continua a erodere il potere d’acquisto. Per una famiglia con due figli, la spesa alimentare autunnale sarà più salata di circa 130 euro rispetto all’anno scorso, dato che rischia di peggiorare con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

Nemmeno gli spostamenti restano immuni dai rincari. Tra carburante e mezzi pubblici, l’esborso stimato tra settembre e dicembre sale di circa 66 euro per famiglia. Si tratta, dunque, di una tendenza che riflette sia le difficoltà logistiche globali, sia il continuo rialzo dei prezzi dell’energia.

Sommando scuola, utenze, spesa e trasporti, il conto finale della stangata d’autunno arriva a circa 416 euro in più per nucleo familiare.