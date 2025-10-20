“Amore della zia”: le frasi più belle e spontanee di Mara Venier

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Mara Venier, la “zia” della televisione italiana che parla sempre “con il cuore”.

Conduttrice amatissima, attrice, volto storico della Rai, Mara Venier ha costruito negli anni un rapporto molto sincero con il pubblico, fatto di emozione, verità, spontaneità. Ripercorriamo la sua carriera con alcune citazioni che sono diventate simbolo dei suoi principi, del suo stile e della sua autenticità.

Le frasi più belle di Mara Venier

Mara Venier, la “zia” del piccolo schermo, non ha mai fatto mistero di sé, delle sue fragilità, dei suoi dolori, ma anche della sua forza. Nel corso della sua lunga carriera ha pronunciato frasi che toccano temi profondi: la famiglia, le radici, la sincerità, l’identità. Ogni suo intervento è un mix di spontaneità che l’hanno portata ad essere un volto televisivo tra i più amati. Ma anche sui social, dove è attivissima, non si è mai risparmiata – qualche volta con ironia, altre volte con maggiore durezza – dal dire sempre ciò che pensa!

Ecco alcune delle sue più belle:

Nella mia vita non ho rimpianti: rifarei tutto.

Una donna allegra, malinconica, tormentata, sognatrice e concreta.

Ho imparato dalle mie origini. Mia mamma è stata il maestro di vita.

Odio la falsità e sgamo subito, dallo sguardo, una persona falsa.

Quando ce vò, ce vò.

Io grassa? Chi mi insulta è una poveretta. Ho 70 anni, non mi rifaccio e sono felice.

Quando ce vò, ce vò. Io grassa? Chi mi insulta è una poveretta. Ho 70 anni, non mi rifaccio e sono felice. Il mio privato non lo difendo neanche: mi lascio travolgere e prendo le mie fregature.

La mia città? Per anni non potevo vedere neanche le foto, troppo dolore.

Qual è il mio rapporto con la fede? Forte e imprevedibile. Sento spesso il bisogno di entrare in chiesa e pregare. Con Dio ho bisogno di parlare, discutere, a volte mi sfogo, è un rapporto personale, molto intimo.

Il carattere dei figli si forma con chi li cresce.

Mara Venier: le frasi più iconiche

Oltre a quelle profonde, ce ne sono alcune che sono diventate marchi distintivi del suo modo di essere in televisione, delle sue espressioni che il pubblico riconosce e ama, frasi “iconiche” che spesso rappresentano la Mara Venier più familiare, calorosa, ironica.

La conduttrice è esattamente l’emblema della sincerità, in barba ad ogni forma di ipocrisia! Ecco allora che, tra le sue frasi più iconiche, non mancano alcune sue riflessioni sul lavoro, così come pensieri profondi legati al suo passato e a qualche dolore che ha avuto nella vita.