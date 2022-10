Cosa significa sognare il cimitero? Il disegno onirico può essere sia positivo che negativo, pertanto è bene fare attenzione ai dettagli.

Sognare il cimitero può essere più o meno piacevole, ma non c’è nulla di cui avere paura: d’altronde non bisogna temere i defunti, ma soltanto le persone che sono ancora vive e vegete. In ogni modo, è curioso vedere il significato di un disegno onirico di questo tipo e quali sono i dettagli da non sottovalutare.

Cosa significa sognare il cimitero?

Ci sono persone che hanno il terrore del cimitero e altre che ci entrerebbero anche di notte senza avvertire il minimo timore. Cosa accade, però, quando il luogo dove dimorano i defunti appare nei sogni? In questo caso, quasi tutti si svegliano un po’ perplessi, talvolta inquietati. I sentimenti, ovviamente, cambiano in base allo svolgimento del disegno onirico. In ogni modo, sognare il cimitero o le tombe può avere un significato sia positivo che negativo. Innanzitutto, è bene sottolineare che non è sinonimo di cattivo presagio, per cui potete tirare un sospiro di sollievo. Dovete comunque stare attenti perché indica che state vivendo un momento particolarmente stressante, segnato da tristezza e malinconia.

Se avete sognato di passeggiare nel luogo del riposo eterno significa che state vivendo un periodo di tranquillità, specialmente se vi sentite sereni, ma se il vostro stato d’animo è triste indica che vi state rendendo conto di aver fatto delle scelte sbagliate. Occhio anche alla pioggia: se presente suggerisce l’arrivo di problemi economici.

Quando il cimitero che appare in sogno è molto bello, indica che presto arriveranno notizie da una persona che non sentite da molto tempo. In caso contrario, ovvero se fatiscente e brutto, avrete una vita lunga, più dei vostri cari. Sei fuori dal luogo di riposo e non riuscite ad entrare all’interno? Avete paura di non riuscire a portare a termine tutti gli obiettivi che vi siete posti.

Sognare cimitero: la smorfia napoletana detta i numeri

Sognare di dormire in un cimitero vuol dire che nella vostra vita sta per compiersi una svolta positiva, mentre se siete il guardiano ritroverete una persona che avete perso di vista oppure sta per arrivare un nuovo amore. E’ giorno? Ci sarà qualcosa di buono in ambito lavorativo. E’ notte? Un trasloco è all’orizzonte. Se durante il sogno vi ritrovate a scavare all’interno del luogo sacro avete bisogno di riportare a galla una parte di voi che state nascondendo. Per quanto riguarda la smorfia napoletana, il numero collegato al cimitero è il 7, mentre il camposanto è indicato con l’89.

