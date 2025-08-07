Le frasi più belle e memorabili di Giuseppe Conte

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Giuseppe Conte, “l’avvocato del popolo” della politica italiana.

Giuseppe Conte, giurista pugliese, è stato Presidente del Consiglio in Italia tra il 2018 e il 2021, guidando due governi e incarnando uno stile istituzionale spesso definito “popolare, ma serio”. Ripercorriamo la sua esperienza politica tramite alcune delle sue frasi più significative, alcune delle quali hanno segnato momenti decisivi della sua leadership.

Le frasi più belle di Giuseppe Conte

Conte è stato spesso apprezzato per il tono sobrio, incisivo e consapevole della propria responsabilità verso i cittadini. Anche se nel corso degli anni ha raccolto critiche e avversità politiche, ha mantenuto un’immagine di equilibrio, dedizione e rigore istituzionale.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni più intense e incisive, alcune delle quali pronunciate nel corso della pandemia da Covid-19:

Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci domani. Fermiamoci oggi per correre più veloci domani.

Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani. L’Italia rimarrà sempre unica.

Possono separarci una porta, un balcone, una strada. Ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori.

L’università è il luogo del confronto democratico.

Giuseppe Conte: le frasi più iconiche

Giuseppe Conte è stato protagonista di momenti chiave della politica italiana, durante i quali ha pronunciato frasi diventate simboliche per la sua eleganza verbale e autorevolezza: