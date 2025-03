Frasi iconiche e profonde tratte dal film capolavoro Titanic

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle ed emozionanti del film Titanic, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Anche se sono trascorsi quasi trent’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, Titanic resta un film intramontabile. Non è stata solo una delle pellicole più costose della storia del cinema, ma anche quella che ha incassato di più. Ripercorriamo la trama con le frasi più belle e iconiche pronunciate dai protagonisti.

Le frasi più iconiche tratte dal film Titanic

Uscito nel 1997 con la regia di James Cameron, Titanic è considerato uno dei capolavori della cinematografia mondiale. Un cast degno di nota, tra cui figurano Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates e Frances Fisher, e una sceneggiatura impeccabile gli ha fatto guadagnare 11 Premi Oscar, 4 Golden Globes e un SAG Awards.

Il film non racconta soltanto la storia vera del Titanic, affondato nelle prime ore del mattino del 15 aprile 1912 nell’Oceano Atlantico settentrionale, ma anche la bellissima storia d’amore tra Rose e Jack. Ripercorriamo la pellicola con le frasi più belle ed emozionanti dei protagonisti:

Rose: Ti amo Jack. / Jack: No Rose, non dire addio. Tu morirai quando sarai vecchia, nel tuo bel lettino al calduccio, ma non qui, non cosi, non ora. Sono stato chiaro? Devi promettermi che sopravviverai, me lo prometti? / Rose: Te lo prometto Jack.

Mi piace svegliarmi la mattina e non sapere cosa mi capiterà o chi incontrerò, dove mi ritroverò. Proprio l’altra notte ho dormito sotto un ponte e ora mi trovo qui, sulla più imponente nave del mondo a bere champagne insieme a delle persone raffinate come voi… Secondo me la vita è un dono, non ho intenzione di sprecarla: non sai mai quali carte ti capiteranno ancora alla prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene… così ogni singolo giorno ha il suo valore. (Jack)

Rose: Quando la nave attraccherà, io scenderò con te. / Jack: Ma è da pazzi! / Rose: Lo so, non ha senso.. per questo ci credo!

Jack: Dammi le mani e chiudi gli occhi: ti fidi di me? / Rose: Si mi fido! / Jack: Apri gli occhi. / Rose: Sto volando, Jack sto volando!!

Rose: Lo so, lo so, lei penserà: ‘povera ragazza, che ne sa lei della povertà’. / Jack: No, non lo penso. Penso solo: cosa le sarà successo a quella ragazza per farle pensare che non c’è via d’uscita?

Avevo davanti agli occhi tutta la mia vita, come se l’avessi già vissuta. Un’infinita processione di feste, balli di società, yacht, partite di polo, sempre la stessa gente gretta, lo stesso stupido cicaleccio: mi sentivo sempre come sull’orlo del precipizio e non c’era nessuno a trattenermi, nessuno a cui la cosa importasse o che se ne rendesse almeno conto! (Rose)

Rose tu non sei certo uno zuccherino, ma sotto questa facciata sei la più unica, la più sensazionale, la creatura più splendente che abbia conosciuto e so come funziona il mondo… Ho dieci dollari in tasca, non ho niente da offrirti. (Jack)

Sono trascorsi ottantaquattro anni e ancora sento l’odore della vernice fresca. I servizi di porcellana non erano mai stati usati, nessuno aveva mai dormito tra quelle lenzuola. Il Titanic era chiamato la nave dei sogni e lo era, lo era davvero. (Rose)

Ecco il trailer del film Titanic:

Le frasi più belle del film Titanic

Considerato uno dei film più costosi della storia del cinema, circa 285 milioni di dollari, Titanic ha registrato incassi non indifferenti. Solo in Italia, nelle prime due settimane di programmazione ha segnato 47,8 milioni di euro, per un totale a livello internazionale di 1,843 miliardi di dollari. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalla pellicola: