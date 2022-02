Sorprendere una donna non è semplice. Vediamo quali sono le frasi da dedicare a lei più belle di sempre, che promettono l’effetto ‘wow’.

Le frasi da dedicare a lei sono tantissime, ma non tutte promettono l’effetto sperato. Non tanto per le citazioni, quanto per la difficoltà che, talvolta, gli uomini hanno nell’inquadrare la personalità della donna che hanno davanti. Vediamo le frasi per la ragazza più belle di sempre.

Frasi da dedicare a lei: cosa scrivere per fare colpo

Di frasi belle da dedicare a lei ce ne sono a bizzeffe. D’altronde, sia uomini che donne, fin dalla notte dei tempi, hanno sempre indirizzato scritti, citazioni, aforismi e perfino proverbi al gentil sesso. Eppure, non tutti i pensieri sono uguali. Alcuni sono scialbi e potrebbero essere indirizzati soltanto ad una nemica, mentre altri meritano attenzione. Di seguito, una selezione di frasi da dedicare a lei che promettono di far breccia nel cuore di una donna:

Se ti amo così male, è perché ti amo troppo. (Paul Géraldy);

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda);

L’armonia più dolce è il suono della voce di colei che amiamo. (Jean de la Bruyere);

Mi piacerebbe che tu fossi qua, bussassi alla porta e dicessi “Sono io! Indovina cosa ti porto?” E mi portassi te stessa. (Boris Vian);

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux);

Se io stavo pensando alle nuvole, lei non mi avrebbe mai parlato di mare. (Fabrizio De André);

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo. (Johann Wolfgang von Goethe);

Amare è essere due in uno: un uomo e una donna fusi come angeli in cielo. (Victor Hugo);

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo);

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. (Jacques Prévert);

Se leggi questi versi, dimentica la mano che li scrisse: t’amo a tal punto che non vorrei restar nei tuoi dolci pensieri, se il pensare a me ti facesse soffrire. (William Shakespeare);

E ti dico ancora: qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, non accadrà mai che, nel momento in cui tu mi chiami seriamente e senta d’aver bisogno di me, mi trovi sordo al tuo appello. Mai! (Hermann Hesse);

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald);

Ogni battito del mio cuore è un “ti amo” che vorrebbe ti dicessi. (Alberto Martini);

Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così. (Italo Calvino);

Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. (Gaio Valerio Catullo);

Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle. (Christopher Marlowe).

Frasi su di lei: citazioni profonde

Le frasi toccanti per lei non sono finite qui. Da scrittori a cantanti, passando per artisti anonimi: tutti hanno avuto e tanti altri continuano a partorire citazioni che fanno venire la pelle d’oca.

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard);

Un uomo può essere felice con qualunque donna a patto che non ne sia innamorato. (Oscar Wilde);

La più grande felicità che l’amore possa dare, è stringere per la prima volta la mano di una donna che si ama. (Stendhal);

La donna pensa come ama, l’uomo ama come pensa. (Paolo Mantegazza);

E quell’amore che arriccia il tuo naso tocca il mio stupido cuore. (Fred Astaire);

L’amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino. (Alan Douar);

Amami, perché, senza te, niente posso, niente sono. (Paul Verlaine);

Sebbene io abbia chiuso me stesso come un pugno, tu mi apri sempre petalo per petalo come la primavera apre la sua prima rosa. (E. E. Cummings);

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe);

Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito. (Jim Morrison);

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio).

