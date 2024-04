Non sapete come fare gli auguri a vostro/vostra nipote per la Prima Comunione? Ecco una selezione di frasi da cui prendere spunto.

La Comunione è un momento molto importante per i bambini, non soltanto da un punto di vista religioso ma anche emotivo. E’ la prima festa in cui si sentono protagonisti assoluti e sono consapevoli di avere accanto persone che li amano. Vediamo quali sono le frasi di auguri da dedicare ad uno/una nipote.

Frasi per la Comunione di uno/una nipote

Secondo Sacramento della religione cattolica, la Comunione rappresenta il primo incontro consapevole del bambino con Cristo. Del Battesimo, infatti, non serba alcun ricordo, mentre adesso è abbastanza grande da comprendere ciò che sta facendo. Non solo, ricorderà questo giorno per tutta la vita. E’ importante, quindi, che tutti i familiari siano partecipi, magari scrivendo anche un biglietto di auguri che resti a testimonianza della giornata. Vi proponiamo una selezione di frasi per la Comunione di uno/una nipote:

L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. (Papa Francesco)

L’Eucaristia è il colmo dell’amore divino. Qui Gesù non ci dà solo i suoi meriti e i suoi dolori, ma tutto se stesso. (Beata Elisabetta della Trinità)

Che l’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita. (Papa Benedetto XVI)

Possiamo partecipare all’Eucaristia solo ricordando il terribile scambio tra la nostra colpa che Cristo porta, e la sua innocenza che offre per noi sulla croce. (Hans Urs Von Balthasar)

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in Lui si rifugia. (Sal 33, 9)

Neppure il suo corpo Gesù ha tenuto per sé, neppure il suo sangue ha conservato: legge suprema dell’esistenza è il dono di sé. (Ermes Ronchi)

Nella Comunione possediamo Cristo stesso, non qualcosa di Lui; non riceviamo qualche raggio, ma il sole in persona, al punto di compenetrarci, di formare un solo spirito. (Nicolas Cabasilas)

Uniti! La comunione come segno distintivo, sempre. Non astenetevi dalla comunione ai santi misteri, non privatevi dell’Eucaristia per esservi macchiati del peccato. (San Cirillo)

Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. (Mt 4,4)

Come l’acqua viva scava in profondità quanto più frequentemente cade sullo stesso punto, così, nella Comunione, l’animo penetra nel profondo della divinità, si amplia il suo cuore e partecipa di Dio stesso. (Santa Matilde)

Bambini e bambine, mantenetevi degni di Gesù che ricevete! Siate innocenti e generosi! Impegnatevi a rendere bella la vita a tutti con l’obbedienza, con la gentilezza, con la buona educazione! Il segreto della gioia è la bontà! (Giovanni Paolo II)

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi. (Madre Teresa di Calcutta)

Accostiamoci all’Eucaristia con desiderio ardente che bruci i nostri peccati e illumini i cuori. (Giovanni Damasceno)

Voi che farete la Prima Comunione, ricordate sempre, tutta la vita, quella giornata: il primo giorno che Gesù è venuto da noi. Lui viene, si fa uno con noi, si fa nostro cibo, nostro pasto per darci forza. (Papa Francesco)

Se non sai riconoscere Cristo nei poveri, non saprai riconoscerlo neppure nell’Eucaristia, perché un’unica fede illumina i due misteri. (Madre Teresa di Calcutta)

Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo la nostra dimora presso lui.(Gv 14, 23)

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi (Is 40, 31)

Nella Santa Eucaristia, siamo in comunione con Cristo stesso, unico sacerdote ed unica ostia, che ci coinvolge nel movimento della sua offerta e della sua adorazione, Lui che è fonte di ogni grazia. (Giovanni Paolo II)

Le più belle frasi per la Prima Comunione

La Prima Comunione di un nipote è importante, per cui le frasi per gli auguri devono essere scelte con attenzione. Cercate di non essere banali e, se possibile, aggiungete un pensiero vostro, intimo, che trasmetta al bambino tutto l’amore che nutrite nei suoi confronti.