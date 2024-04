Cos’è l’anedonia? Vediamo quali sono le cause, i sintomi e la cura della patologia psichiatrica che ha colpito il figlio di Lory Del Santo.

Patologia psichiatrica, l’anedonia può essere collegata anche ad altre malattie. Si tratta di quella per cui il figlio di Lory Del Santo, il 19enne Loren, si è tolto la vita. Vediamo quali sono le cause, i sintomi e la cura del disturbo.

Anedonia: cos’è e quali sono i sintomi

Il termine anedonia deriva dal greco hēdonḗ, ossia piacere/godimento, a cui viene aggiunto il prefisso privativo an. Pertanto, la parola indica la perdita di interesse o l’incapacità di provare piacere nello svolgimento di attività generalmente sono considerate gratificanti. Negli ultimi anni, a parlare di questa patologia psichiatrica è stata anche Lory Del Santo, che nel 2018 ha perso il figlio Loren. Il ragazzo, che soffriva di anedonia, si è tolto la vita a soli 19 anni. La regista di The Lady, ospite del programma Oggi è un altro giorno, ha raccontato:

“Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità. (…) Lui ha vissuto il meglio che poteva, io gli ho dato tutto quello che potevo per stargli vicino quindi non ho nessun rimpianto“.

Quanti soffrono di anedonia non riescono a provare piacere, sentimenti o emozioni di alcun tipo. E’ una sorta di appiattimento dello stato emotivo e affettivo e può interessare più aspetti dell’esistenza: dal cibo alle interazioni sociali, passando per il sesso e le esperienze somatosensoriali. I sintomi più comuni sono: rabbia, irritabilità, malinconia, noia, tristezza, indifferenza per ciò che accade intorno e tendenza a isolarsi.

Anedonia: cura e trattamento della malattia psichiatrica

Ad oggi, non sono ancora chiari i meccanismi che sono alla base dell’anedonia. Il disturbo potrebbe avere un legame con fattori genetici, culturali, sociali o ambientali. Generalmente, quello che potremmo chiamare come atteggiamento disinteressato nei riguardi della vita è un sintomo tipico di patologie come: depressione maggiore, schizofrenia, alcuni disturbi dell’umore e di personalità con manifestazioni psicotiche, malattia di Huntington, morbo di Parkinson, ipotiroidismo, demenza, autismo, alcolismo e abuso di sostanze.

La cura dell’anedonia, in base alla presenza o meno di altre patologie, si cura con la psicoterapia e alcuni psicofarmaci. In alcuni casi viene associata anche la pet therapy. E’ fondamentale comprendere la causa scatenante e agire di conseguenza. Come in tutte gli altri disturbi, il fai da te è assolutamente sconsigliato.