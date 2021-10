Ecco tanti consigli per zii e nonni per augurare buon compleanno al nipote. Vediamo quali sono le frasi tra le più azzeccate per un biglietto di auguri perfetto.

Ti è mai capitato di dover realizzare un biglietto di buon compleanno con frasi per nipote? Per gli zii e i nonni è capitato sicuramente. Trovare le parole giuste per augurargli il meglio è sempre piuttosto difficile. Una premessa è che cuore e fantasia sono gli ingredienti perfetti per ottenere un biglietto d’auguri sincero e unico. Vediamo quindi quali potrebbero essere delle papabili soluzioni.

Buon compleanno nipote mio: le migliori frasi di auguri

Se sei alla ricerca di un bel pensiero, anche un po’ articolato, magari per un nipote grande, ecco diverse frasi da usare:

Nella tua gioventù rivedo/rivediamo me stesso/a noi stessi/e e ti auguriamo quindi che il tuo cammino sia sempre felice e luminoso e che ti porti ad avere un/una nipote speciale anche solo un briciolo di quanto lo sei tu.

anche solo un briciolo di quanto lo sei tu. Si dice che i nonni si godano più i nipoti rispetto ai propri figli e noi siamo davvero felicissimi di aver a che fare con te, raggio di sole della nostra esistenza. I tuoi nonni ti augurano quindi ogni bene e tutta la felicità possibile e impossibile.

Frasi auguri per il nipote

Sei nato/a dall’amore sincero e incondizionato dei tuoi genitori e continui a portare tutto questo amore fuori e dentro di te. Sei un/una nipote speciale, ci rendi fieri di te e siamo orgogliosi di essere sempre al tuo fianco, specie in questo giorno speciale. Festeggiamo quindi quest’importante ricorrenza e tanti auguri di cuore!

e continui a portare tutto questo amore fuori e dentro di te. Sei un/una nipote speciale, ci rendi fieri di te e siamo orgogliosi di essere sempre al tuo fianco, specie in questo giorno speciale. Festeggiamo quindi quest’importante ricorrenza e tanti auguri di cuore! Possa tu trovare gioia e soddisfazione in tutti gli aspetti della tua vita mentre affronti un altro anno di sfide e grandi avventure . Tu sei la mia ispirazione, caro nipote. Auguri!

. Tu sei la mia ispirazione, caro nipote. Auguri! Sii felice nipote mio! Oggi è il giorno in cui sei venuto in questo mondo per essere una benedizione e ispirazione per le persone intorno a te! Sei una persona meravigliosa. Ti possano venire concessi ancora tantissimi di questi giorni, fino alla realizzazione di tutti i tuoi sogni.

Frasi di buon compleanno per nipote: dai 13 anni in giù

Le frasi di compleanno per i nipoti, ovviamente, devono tenere conto dell’età del ragazzo. Ecco quelle che vanno bene per i ragazzi e bambini dai 13 anni in giù:

Ricordo di averti tenuto sulle mie ginocchia. Ma ora sei più alto di me. Auguri dal tuo nonno.

7 anni e non sentirli… Buon compleanno nipote mio!

10 anni fa è nata una stella che brillava forte! Fa in modo che quella luce sia sempre più forte, e possa abbagliare tutti coloro che incontrerai nella tua vita! Tanti auguri dai tuoi nonni!

Frasi buon compleanno nipote

Quando il tuo nipotino, che ti ha visto da lontano, ti corre incontro pieno di luce dentro agli occhi, in quel momento, in quel preciso istante, non è una semplice dolce creatura che ti sta venendo incontro, ma è il Creato intero, Dio compreso. – Carlo Sorrentino

Quando Dio ha guardato il mondo che ha creato, ha pensato “Qui manca una nipotina meravigliosa”. E così ci ha regalato te. Buon compleanno tesoro!

Fonte immagine: https://pixabay.com/it/users/Alexas_Fotos-686414/