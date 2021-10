Un nuovo episodio dello show di Carlo Cracco ci porta nella Maremma toscana, tra sorgenti termali e insoliti canyon naturali.

Il nuovo episodio di Dinner Club, il cooking travelogue in esclusiva su Amazon Pirme Video, vedrà Carlo Cracco e Sabrina Ferilli attraversare la Maremma in fuoristrada. Protagonisti del quinto episodio di Dinner Club saranno le Terme di Saturnia e i borghi di Pitigliano e Scansano.

A spasso nella terra degli Etruschi

Conosciuto come la piccola Gerusalemme, Pitigliano è un piccolo borgo in provincia di Grosseto che deve questo appellativo alla presenza di una numerosa comunità ebraica. Non a caso tra i monumenti caratteristici del centro storico di Pitigliano troviamo anche una sinagoga risalente al 1500. Nel cuore del centro storico troviamo anche Palazzo Orsini, in origine fortezza appartenuta ai Conti Aldobrandeschi e oggi sede del Museo archeologico. Proprio accanto al Palazzo Orsini è possibile ammirare i quindici grandi archi che costituiscono l’acquedotto mediceo.

Toscana Castiglione della Pescaia Maremma

Nei dintorni del borgo troviamo le Vie Cave di origine etrusca, dei veri e propri canyon nel tufo che si estendono per chilometri e intorno alle quali aleggia un alone di mistero visto che non si sa a cosa servissero. Il segno del passaggio degli etruschi è ben visibile anche nei pressi di Scansano, dove a circa 12 chilometri dal centro si trova l’insediamento etrusco Ghiaccio Forte rinvenuto nel 1970. Scansano è un piccolo borgo medievale racchiuso da una cinta muraria che in alcuni punti può ancora essere percorsa a piedi e ci permette di ammirare la campagna toscana circostante. La città è anche terra natale del Morellino di Scansano, vino rosso DOCG.

Un tuffo nelle acque termali

Ai piedi del borgo medievale di Saturnia si trova il centro termale con quattro piscine all’aperto e percorsi benessere. Accanto troviamo le Cascate del Mulino, anche chiamate cascate di Saturnia, si tratta di cascate che formano delle piscine naturali sempre accessibili con acqua calda anche nei mesi più freddi dell’anno.