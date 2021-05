Dopo la scomparsa del cantautore italiano, Franco Battiato morto all’età di 76 anni, adesso si parla anche della sua eredità.

Il mondo della musica e non solo, piange la scomparsa di uno dei cantautori italiani più apprezzati del panorama discografico. Scomparso all’età di 76 anni nella sua abitazione, una villa nella provincia di Catania, adesso sono in molti a parlare della sua eredità. Cosa lascia esattamente l’artista italiano e chi sono i suoi eredi?

L’eredità di Franco Battiato scomparso a 76 anni

Dopo la morte di Franco Battiato si è registrato un notevole aumento dell’ascolto delle sue canzoni. Un patrimonio artistico senza tempo, che il maestro siciliano ci ha lasciato in eredità, ma se si parla di eredità bisogna anche tenere in considerazione i beni materiali che il cantautore possedeva e che dopo la sua morte ancora non è noto, a chi spetteranno.

Franco Battiato

Franco Battiato era il proprietario di una villa con annessa dependance situata a Praino una frazione di Milo che si trova in Sicilia nella provincia di Catania. Qui l’artista ha vissuto i suoi ultimi giorni di vita ma pare che già diverso tempo fa, Michele il fratello di Battiato, avesse cercato di metterla in vendita quando ancora il cantante era in vita ma malato, salvo poi cambiare idea e ritirarne il mandato.

Franco Battiato: chi sono i suoi eredi?

Franco Battiato non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli quindi non ha eredi diretti. Ha speso tutta la sua vita al servizio dell’arte e della musica ed ora chi erediterà i suoi beni? Sembra che tutto possa essere lasciato in eredità alla nipote avvocatessa figlia di suo fratello Michele e che risiede nella città di Milano. Oltre ad un vasto patrimonio artistico, il cantante de La cura lascia anche alcune proprietà: la sua abitazione principale in Sicilia, sembra che possieda anche un appartamento a Milano e poi ci sarebbe L’Ottava srl. Una Casa Editrice fondata da Franco Battiato nel 1985 e di cui, ne è stato anche amministratore unico per molti anni.