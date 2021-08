Il padre di Francesco Pantaleo ha ricordato suo figlio, scomparso in circostanze misteriose a Pisa dopo che aveva fatto perdere le sue tracce.

Ad alcuni giorni dalla scomparsa e dal tragico ritrovamento del corpo di Francesco Pantaleo, il padre Antonino ha rivolto a Fanpage le sue parole in ricordo del ragazzo: “Sei stato, sei e sarai sempre il nostro angelo, prima materiale ora celeste, resterai sempre nel cuore di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti“, ha dichiarato il padre di Francesco Pantaleo, che in questo momento insieme a sua moglie e alla sua altra figlia non riuscirebbe a darsi pace per la scomparsa di suo figlio.

Francesco Pantaleo: il dolore del padre

Per giorni i genitori di Francesco Pantaleo hanno lanciato appelli sperando di poter ritrovare in vita il loro ragazzo.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francesco__pantaleo/

Il 25 luglio purtroppo le speranze dei familiari sono state spazzate via alla notizia del ritrovamento del corpo carbonizzato dello studente, scomparso di casa alcuni giorni prima lasciando nel suo appartamento occhiali da vista, telefono e altri oggetti personali, come se fosse intenzionato a far perdere le proprie tracce.

Mentre sono in corso gli esami sul corpo che potrebbero servire a far luce sulla vicenda, gli inquirenti si sono concentrati sulle chat e i messaggi (cancellati) che lo studente potrebbe aver inviato nelle ore prima di scomparire. Nei giorni scorsi è emerso che lo studente avesse mentito in merito alla data della sua seduta di laurea, motivo per cui inizialmente si era ipotizzato un allontanamento volontario (poi smentito dal tragico epilogo della vicenda).

Le ipotesi

La procura di Pisa starebbe indagando anche per istigazione al suicidio , ma al momento non vi sarebbero prove che confermino ad esempio la presenza di segni di violenza sul corpo del ragazzo. Prima di lasciare il suo appartamento (condiviso con dei coinquilini) Pantaleo avrebbe cancellato i messaggi sul suo smartphone e sul suo pc. Sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo inoltre non sono state trovate le sue scarpe né la tanica contenente il presunto liquido infiammabile con cui si sarebbe dato fuoco.

