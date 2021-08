Federica Pellegrini viene è stata eletta come membro del CIO con 1658 voti. La Divina resterà in carica fino al 2028 ed entrerà automaticamente in Giunta e Consiglio Nazionale del CONI.

È l’ennesimo trionfo sportivo per Federica Pellegrini, questa volta conseguito fuori dall’acqua. La campionessa azzurra, infatti, è stata eletta come membro del Comitato Olimpico Internazionale in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico.

L’annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede dell’MPC e dell’IPC. La Divina, campionessa azzurra e unica atleta nella storia ad aver partecipato a cinque finali olimpiche nella sua specialità, resterà in carica fino al 2028. Fino a quella data, inoltre, farà parte della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI.

I quattro nuovi membri del CIO sono stati scelti tra 30 candidati. Oltre a Federica Pellegrini, eletta con 1658 voti, sono stati eletti Pau Gasol (Basket), Maja Wloszczowska (Ciclismo) e Yuki Ota (Scherma).