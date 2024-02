Francesco Oppini non ha in mente il matrimonio con la sua dolce metà e spiega cosa ci sia dietro questa sua linea di pensiero.

L’amore c’è, la voglia di stare insieme anche. Ma guai a parlare di matrimonio. Almeno non adesso. Francesco Oppini ha le idee chiare riguardo la sua relazione con Francesca Viverit e a Chi ha voluto spiegare la sua scelta nel “rimandare” le nozze con la sua dolce metà.

Francesco Oppini e il pensiero sul matrimonio

Nel corso dell’intervista a Chi, Oppini ha raccontato come l’amore per la sua Francesca sia davvero grande ma, allo stesso tempo, di come il discorso matrimonio, per ora, non sia di vitale importante. La ragione è legata anche al suo personale passato. “Non è un no al matrimonio. E’ che non ci penso proprio alle nozze, perché per me prima viene un figlio”, ha detto Francesco.

“Da figlio di separati, e separati quando ero bambino, e separati famosi come i miei genitori, per me è stato difficile il rapporto con l’idea di matrimonio. Lo vedo come qualcosa che può fare famiglia, ma quando la famiglia c’è già, quindi quando Francesca sarà incinta allora penseremo al resto”.

La voglia di un bebè

Proprio parlando dell’eventuale arrivo di un figlio, Oppini ha chiarito comunque di avere una deadline: “Non lo cerchiamo né lo evitiamo. Da un lato è presto, perché Francesca si è appena laureata e sta facendo il master, da un altro non lo è perché alla mia età è normale”, ha detto il figlio di Alba Parietti. “Diciamo che cercherò di stare entro i 45 anni. Anche per i nonni, perché il bimbo o la bimba abbiano tanti anni davanti per goderseli, e perché loro stessi non vedono l’ora […]”.

