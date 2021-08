Stando alle indiscrezioni per la trentaseienne napoletana sarebbe pronto un assegno a sette zeri

Prima Oggi poi Dagospia confermano: per la Pascale sarebbe pronto un assegno da venti milioni di euro. Più la possibilità di vivere a Villa Maria in Brianza. Un accordo da far tremare i polsi, cui si aggiungerebbe un milione di euro l’anno come assegno di mantenimento.

Già nel 2011 Silvio Berlusconi aveva dichiarato di avere una nuova compagna, senza rivelarne l’identità. Nel 2012 i due sono usciti allo scoperto. La Pascale all’epoca era una showgirl e una delle fondatrici del club “Silvio ci manchi”. Nel 2019 la fine della relazione, comunicata ufficialmente il 5 marzo 2020 con un comunicato di Forza Italia.

“Ho dedicato al presidente i miei migliori anni, mi ha sempre trattata come un regina, ora non posso mica tornare alla vita di prima”, le parole della Pascale al giornalista di Libero Roberto Alessi.