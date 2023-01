Francesca Fagnani si racconta a tutto tondo prima del Festival di Sanremo 2023: dalla mancata maternità alle relazioni sentimentali.

Il Messaggero ha intervistato Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, giornalista e prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Molto riservata sulla sfera strettamente personale, ha preferito non parlare del legame con Enrico Mentana, mentre si è soffermata – seppur brevemente – sulla mancata maternità e i rapporti con gli uomini negli ultimi anni.

Francesca Fagnani, perché non ha figli

Il fatto che Francesca Fagnani non abbia avuto figli dipende semplicemente dal corso della vita, ma ciò che il destino ha deciso per lei non ha creato alcun turbamento.

“A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli – ha spiegato lei, contraria anche al matrimonio – . Me l’hanno chiesto un paio di volte ma mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre”.

Oggi legata al giornalista Enrico Mentana, inoltre, Francesca Fagnani ha ammesso di non essere sempre stata impeccabile nelle relazioni sentimentali.

“Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa”, ha fatto sapere.

Riproduzione riservata © 2023 - DG