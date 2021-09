Siparietto tragicomico nella Casa più spiata d’Italia: Francesca Cipriani tenta di coprire la calvizie di Giucas Casella con dello smalto scuro, ma poi scopre che rimuoverlo è piuttosto difficile.

Chi dice che il Grande Fratello Vip sono solamente litigi, discussioni e lacrime di coccodrillo dovrebbe dare un’occhiata all’ultimo siparietto tragicomico che ha visto come protagonisti Francesca Cipriani e il povero Giucas Casella. In tutta la sua ingenuità, infatti, la showgirl ha tentato di coprire i buchi tra i capelli dovuti alla calvizie del mago utilizzando dello smalto scuro. Un piano apparentemente infallibile: smalto scuro per una capigliatura scura, come quella appunto di Casella. Quando tuttavia si tratta di rimuovere lo smalto, ecco che cominciano ad affiorare i problemi…

I tradizionali batuffoli di ovatta imbevuti nell’acetone non sembrano avere alcun effetto. La Cipriani e il resto dei coinquilini tentano di strofinare e sfregare al meglio delle loro capacità, ma lo smalto rimane aggrappato in chiazze appiccicose sulla testa di Giucas Casella. Gianmaria Antinolfi, scherzando (ma forse neanche troppo) propone un vero e proprio shampoo con l’acetone come ultima spiaggia.

Fa sorridere (e anche un po’ preoccupare) invece l’intervento di Lucrezia Hailé Selassié, che osserva sbigottita l’esperimento di Francesca Cipriani e Giucas Casella. “Guarda che lo smalto in testa fa male“, commenta la principessa etiope. E il mago, nel bel mezzo dell’intervento, confessa: “Ah, ecco perché mi sento strano, stordito”.