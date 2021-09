Nel corso di un breve video pubblicato su Tik Tok Fedez prende in giro Chiara Ferragni facendo riferimento a un cartello stradale.

L’intesa e le burle tra i Ferragnez fanno impazzire i social: su Instagram, presto su Prime Video e ora anche su Tik Tok. La breve video clip in questione è infatti stata girata da Fedez ma postata sul loro account di coppia, @theferragnez.family. Al suo interno possiamo vedere il rapper che, dall’interno della macchina, viene colpito dal nome di una via. “Via Odoardo Ferragni” recita il cartello. Un nome decisamente famigliare.

“Eccoci in Via Odoardo Ferragni, famoso ornitologo” commenta infatti il rapper, zoomando con il telefono sulla scritta. “È un mio parente!” esclama con una punta d’orgoglio Chiara, che si esibisce in un sorrisone a 32 denti dal sedile posteriore. Fedez, però, nemmeno pare sentirla e passa direttamente alla battuta che sicuramente meditava già da qualche minuto: “Ecco la passione per gli uccelli da dove l’hai presa, amore!”

A poco servono le proteste dell’imprenditrice, che cerca di zittire il marito. “No amore, non-” si sente, ma ormai è troppo tardi: Fedez ha già interrotto la registrazione e, con un sogghigno che sicuramente gli campeggia sul volto, si prepara a condividere la battuta con i follower della coppia.