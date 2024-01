Lo aveva promesso e ne ha parlato davvero: Flavia Vento ha vuotato il sacco su Francesco Totti. Ecco le sue parole.

Aveva anticipato che ne avrebbe parlato in tv e così è stato. Flavia Vento è stata ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ e ha affrontato anche il delicato tema Francesco Totti. La soubrette ha spiegato la sua verità sui rumors e le indiscrezioni relative al loro flirt passato.

Flavia Vento: “Totti mi ha ferita”

Flavia Vento

Nel corso della puntata de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, la Vento si è trovata a rispondere alle domande su Francesco Totti e il presunto flirt avuto con lui in passato, proprio mentre l’ex capitano della Roma era in procinto di sposarsi con Ilary Blasi.

Stuzzicata da una foto del Pupone, la bella Flavia ha detto: “In 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho fatto finta di niente”, le sue prime parole. “Una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgolgio di donna perché non è bello quello che è successo”.

Poi, facendo riferimento a Totti: “Spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me. Poteva evitare di scrivere di me nel suo libro”.

E ancora: “Poi la storia è lunga… magari tra un anno le parliamo. Ho detto tutto. Quello che dovevo dire l’ho detto. Tutto quello che hanno scritto. Poi quello che ha scritto lui sul libro con delle pagine rivolte a me. Cosa c’è di vero? Tesoro, prima o poi lo scoprirai. Siamo in periodo di feste, parlare di cose negative non mi va…”.

Di seguito, invece, un post su X con un’altra parte dell’intervista della donna nel programma della Balivo: