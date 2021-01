Fiordaliso ha condiviso con i fan il tragico lutto che l’ha colpita nelle ultime ore, e ha espresso tutto il suo dolore.

Fiordaliso ha espresso via social tutto il suo dolore per la scomparsa della piccola Cleo, il chihuahua che aveva salvato dall’abbandono nel 2016 e che in questi 4 anni era stata sua compagna fidata.

“Il mio cuore si è di nuovo incrinato. Se n’è andata improvvisamente. Buon ponte piccola, mi hai dato tanto, non me ne faccio una ragione Cleo”, ha scritto la cantante in un tweet esprimendo tutto il suo cordoglio per la tragica scomparsa della cagnolina.

Il mio cuore si e’ di nuovo incrinato …se ne’ andata improvvisamente..BUON PONTE PICCOLA …mi hai dato tanto ..non me ne faccio una ragione ..CLEO ♥️ pic.twitter.com/Z7J3mSlsjT — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) January 28, 2021

Fiordaliso: il tragico lutto

La piccola Cleo, chihuahua inseparabile dalla cantante Fiordaliso, è improvvisamente scomparsa.

La cantante ha espresso tutto il suo dolore via social, dove in passato aveva raccontato di aver salvato dalla strada la sua amica a 4 zampe (che era stata abbandonata in un cespuglio ed era in pessime condizioni). In tanti sui social le hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto in questo momento particolarmente difficile:

“No, piccolina. Mi spiace, Marina, so cosa significava per te”, ha scritto l’amica della cantante, Rita Dalla Chiesa, mentre Simone Gianlorenzi – marito di Stefania Orlando – ha scritto: “No amore”.

Il lutto durante il lockdown

Pochi mesi fa Fiordaliso ha annunciato via social di aver perso la sua adorata mamma a causa del Coronavirus. “Maledetto Covid-19, ti sei portato via la mia mamma”, aveva scritto via social la cantante, esprimendo tutto il suo dolore per la tragica scomparsa della madre. Anche lei (così come alcuni membri della sua famiglia) era risultata positiva a Covid-19. Fiordaliso non è l’unica ad aver perso uno dei suoi cari a causa del Coronavirus: come lei anche Iva Zanicchi e l’attrice Lina Sastri hanno annunciato via social i loro tragici lutti causati dalla malattia.

