Fiordaliso non nasconde di aver preferito Beatrice Luzzi durante il Grande Fratello, ma fa una dura critica alla vincitrice Perla Vatiero.

In seguito alla recente vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello, molti personaggi e telespettatori hanno espresso il loro disappunto per la mancata vittoria della seconda classificata, Beatrice Luzzi. Tra questi, anche la cantante Fiordaliso ha espresso il suo punto di vista, lasciandosi andare anche a qualche critica in un’intervista esclusiva.

Durante l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Fiordaliso ha dichiarato apertamente la sua preferenza per Beatrice, sottolineando la sua delusione riguardo all’esito del reality show.

Fiordaliso contro Perla Vatiero

All’interno della Casa più spiata d’Italia si era instaurata una bella amicizia tra Beatrice Luzzi e la cantante Fiordaliso. Il legame che si è creato potrebbe durare anche fuori dal reality, ma intanto la cantante ha espresso il suo pensiero su chi avrebbe dovuto vincere l’edizione del Grande Fratello.

Fiordaliso

“Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d’amore, anche se mi avevano stancato dall’inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia” ha ammesso Fiordaliso.

Un duro sfogo che potrebbe portare ad un infuocato botta e risposta tra la cantante e la vincitrice del reality.

Fiordaliso e Beatrice Luzzi: un’amicizia oltre il reality?

Nei giorni scorsi la cantante ha rivelato che dalla finale del reality non ha ancora avuto modo di sentire la sua amica attrice, Beatrice Luzzi.

La Luzzi, infatti, sembra essersi estraniata dal mondo del Grande Fratello, allontanandosi da tutti i concorrenti che ha conosciuto all’interno della Casa. Ma questa potrebbe essere una situazione temporanea necessaria all’attrice per recuperare il tempo perso con i suoi figli.