Elisa Visari lascia Andrea Damante dopo aver scoperto le chat segrete con Giulia De Lellis? Nuovi retroscena sulla rottura.

A oltre quattro anni dalla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, la coppia nata a Uomini e Donne continua a far parlare di sé. Infatti, stando agli ultimi rumor, sembra che Elisa Visari abbia preso una decisione radicale dopo aver scoperto delle chat segrete tra il suo ex compagno Andrea Damante e l’influencer Giulia De Lellis.

Le indiscrezioni, emerse nel corso del programma “Password” su RTL 102.5, gettano nuova luce sulle vicende sentimentali delle due coppie più seguite sui social.

Andrea Damante e Elisa Visari: il triangolo no!

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia durante la trasmissione radiofonica, la relazione tra Damante e la Visari è giunta al capolinea a causa di messaggi nascosti tra Damante e la De Lellis.

Si suppone che Elisa abbia preferito porre fine alla storia, trovando conforto nella compagnia di Simone Susinna, mentre Andrea Damante avrebbe tentato un riavvicinamento nel locale frequentato da Giulia De Lellis, il “Volt”.

Andrea Damante Elisa Visari

“Vi spiego che cosa è successo. In uno dei locali che frequenta Giulia, ovvero il Volt, si è presentato Andrea Damante, che è andato lì per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari. Quando è arrivato però ha trovato la sua ex con Simone Susinna. Ma perché è finita la storia tra Andrea ed Elisa?” rivela Parpiglia in diretta radiofonica.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: le chat segrete

Lo stesso Gabriele Parpiglia rivela i rumors sui motivi che hanno portato alla fine della relazione tra Damante e Elisa Visari.

“Tra l’altro loro convivevano e stavano insieme da circa quattro anni. Da quello che mi risulta è finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la ex storica Giulia De Lellis, che invece fino a poco tempo fa stava con Carlo Beretta. Elisa ha preferito sloggiare e sulla sua strada è arrivato Susinna” ha raccontato l’esperto di gossip.