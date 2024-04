Dopo lo scandalo del pandoro-gate Chiara Ferragni è in caduta libera e perde popolarità anche tra i giovani. Il risultato del sondaggio.

Il 2023 era partito alla grande per Chiara Ferragni, che si preparava a calcare il palco dell’Ariston durante la prima e l’ultima puntata del Festival di Sanremo. Il suo momento di gloria era stato poi offuscato dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical, ma tutto si era risolto in poco tempo.

Ma il 2023 si è concluso nel peggiore dei modi, con lo scoppio dello scandalo del pandoro Balocco, e il 2024 sta continuando persino peggio.

I sondaggi parlano di un’inarrestabile caduta per l’influencer che perde popolarità persino tra i giovani che l’avevano eletta modello imprenditoriale a cui ispirarsi.

Chiara Ferragni: un “Successo effimero”

Il 2024 per la Ferragni è diventato in pochi mesi l’anno peggiore della sua vita, con la perdita di popolarità e, soprattutto, la separazione da Fedez.

Ma se ci concentriamo sulla sua carriera, il dato è allarmante (per lei). Infatti, da un recente sondaggio condotto su oltre 500 adolescenti, sono emerse forti critiche all’influencer.

Chiara Ferragni

Qualcuno, infatti, dichiara: “Non la stimo particolarmente, poiché ha basato tutta la sua fortuna su aspetti effimeri della vita“. Ma non solo. Infatti, da un punto di vista imprenditoriale sono arrivate altre forti critiche: “Non è per me la migliore imprenditrice né di ieri né di oggi né di domani“.

Ma tra i commenti degli intervistati vi sono anche attacchi più violenti: “Penso che la troppa popolarità nascondeva una certa falsità“.

Il declino di Chiara Ferragni: dalla carriera alla vita privata

Dopo la copertina de L’Espresso che la dipingeva come un Joker, l’intervista poco empatica da Fabio Fazio e le continue sparizioni dai social, Chiara Ferragni continua a perdere popolarità.

L’ultimo duro colpo è quello della separazione da Fedez, che intanto si sta godendo una rilassante vacanza con i figli a Miami, mentre l’influencer ha scelto di concedersi un periodo di silenzio social.