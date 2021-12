Tommy Vee e la compagna Greta Rubino sono diventati genitori di Penelope, l’annuncio social del dj e produttore ha raggiunto tantissimi commenti e like.

Tommy Vee il dj che ha partecipato al Grande Fratello 4 è diventato papà della piccola Penelope. Nel suo annuncio social, il produttore fa i complimenti alla sua compagna Greta Rubino per aver dato alla luce la sua bambina. Tantissime personalità del mondo dello spettacolo hanno fatto gli auguri ai neo-genitori e li hanno sommersi di affetto.

Tommy Vee e Greta Rubino diventano genitori: l’annuncio social

“Alle 2.39 del 1 Dicembre e’ nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma e’ stata grandiosa“. Questo l’annuncio social che Tommy Vee pubblica su Instagram con allegata la foto della sua bambina in cui si vede una manina. Lo scatto è veramente dolcissimo e tanti vip, tra cui anche Simona Ventura, non mancano di fare gli auguri al dj e alla sua compagna.

Nelle ultime storie su Instagram il dj ha ripreso la corsa in ospedale e la compagna Greta Rubino in preda alle contrazioni. In quella successiva, pubblica la lunga attesa del parto quando la sua dolce metà è in travaglio e non nasconde la paura ai suoi fan che lo hanno distratto fino tenendogli compagnia. Ecco il post:

