Non poteva mancare un super regalo da parte del suo Daniele. Filippa Lagerback sorpresa per i suoi 50 anni. Il gesto inatteso.

Nelle scorse ore ha ricevuto tantissimo affetto da parte di amici e fan che la amano in occasione del suo compleanno. Quello che non si sarebbe mai aspettata, però, è la sorpresa che il suo Daniele Bossari le avrebbe poi organizzato. Parliamo di Filippa Lagerback che ha festeggiato i suoi 50 anni nel modo migliore: circondata dagli affetti più cari. Tutto merito del marito che le ha preparato una festa a sorpresa…

Festa a sorpresa per Filippa Lagerback

Filippa Lagerback

In tanti hanno notato nelle scorse ore come la Lagerback avesse ricevuto molti messaggi di auguri sui social. All’appello mancavano quelli del suo Daniele Bossari che, in realtà, stava preparando qualcosa di magico per lei.

Il conduttore, infatti, le ha organizzato una festa a sorpresa di cui la stessa Filippa ha raccontato proprio in queste ore. Sui social, il volto di ‘Che tempo che fa’ ha condiviso diverse foto e anche dei video in cui si vede il gesto magico di Daniele e degli altri suoi cari. Tutti l’hanno aspettata per quello che la donna pensava fosse solo un pranzo in famiglia. E invece…

“Difficile esprimere in parole la gratitudine che provo, circondata da gioia e amore, affetto e amicizia. Una giornata così non potevo immaginarmi, fiori, messaggi, attenzioni, dolcezza e poi una festa a sorpresa di cui non avevo nessuna idea: IO che SO sempre TUTTO! Pazzesco, non so come avete fatto..! Vi amo. Grazie!!!”, ha scritto la Lagerback su Instagram ringraziando per i magici momenti vissuti.

Di seguito anche il post Instagram con i ringraziamenti della showgirl e le foto della festa che ha suscitato grande affetto anche da parte di utenti social e telespettatori che si sono congratulati con lei per la sua splendida famiglia: