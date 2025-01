Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann di nuovo insieme? Le nuove foto in Costa Rica fanno pensare a una riconciliazione.

L’attrice e modella 36enne Fiammetta Cicogna e il multimilionario svizzero Carl Hirschmann sembrano aver ritrovato un’intesa. Dopo l’annuncio della separazione nella primavera del 2023, i due sono stati avvistati insieme durante una vacanza in Costa Rica con le loro gemelle Gaia e Gioia, di 5 anni.

Le foto condivise sui social testimoniano momenti sereni in famiglia: Carl ha descritto il luogo come “speciale” e Fiammetta ha risposto con un cuore, un dettaglio che ha fatto sognare i fan.

La separazione nel 2023: dichiarazioni di Fiammetta Cicogna

Nell’intervista rilasciata a marzo 2023, Fiammetta aveva raccontato del difficile rapporto con Carl. La coppia, definita da lei stessa “bellissima ma tossica“, si era separata a causa di incomprensioni e stili di vita incompatibili.

L’attrice aveva anche parlato del tradimento subìto e di come avesse cercato, invano, di cambiare la dinamica della relazione.

Carl, invece, desiderava mantenere la libertà di esplorare altre relazioni, una scelta che Fiammetta non riusciva ad accettare. “Mi sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo, ma non era così” aveva confessato.

Ma adesso le foto pubblicate da Carl confermano che i due si trovavano insieme a Santa Teresa.

Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann: segnali di riconciliazione

I segnali di un possibile riavvicinamento erano già emersi a maggio e settembre 2024, quando Carl aveva pubblicato alcune foto con Fiammetta sui suoi profili social. A novembre, la coppia è stata avvistata insieme a Tokyo, alimentando le voci su un ritorno di fiamma.

Le immagini dalla vacanza in Costa Rica sembrano confermare un nuovo capitolo nella loro storia. I fan della coppia sperano che la serenità ritrovata possa trasformarsi in una nuova opportunità per entrambi.

Che sia davvero l’inizio di una nuova fase? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.