Sono stati annunciati tutti i film in concorso all’edizione 2020 del Festival di Venezia che si terrà dal 2 al 12 settembre.

Dal 2 al 12 settembre 2020 si terrà la 77a edizione della più importante rassegna cinematografica italiana: il Festival di Venezia. Ora, a poco più di un mese dall’esordio della kermesse, sono stati annunciati i titoli di tutti i film in concorso. Ricordiamo che in questa edizione la giuria sarà presieduta dall’attrice vincitrice di due Premi Oscar Cate Blanchett. Ad aprire la rassegna sarà il film Lacci di Daniele Lucchetti, a chiuderla sarà invece Lasciami andare di Stefano Mordini.

Festival di Venezia 2020: i film in concorso

Qui di seguito ecco tutti i film in concorso nella 77a edizione del Festival di Venezia:

In Between Dying – Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso – Emma Dante

The World to Come – Mona Fastvold

Nuevo Orden – Michel Franco

Amants (Lovers) – Nicole Garcia

Laila in Haifa – Amos Gitai

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades) – Andrei Konchalovsky

Spy No Tsuma (Wife Of A Spy) – Kiyoshi Kurosawa

Khorshid (Sun Children) – Majid Majidi

Pieces of a Woman – Kornel Mundruczo

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Padrenostro – Claudio Noce

Notturno – Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again – Malgorzata Szumowska

The Disciple – Chaitanya Tamhane

And Tomorrow The Entire World – Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Nomadland – Chloé Zhao

fonte foto: https://www.instagram.com/labiennale/

Festival di Venezia 2020: la madrina

Se Cate Blanchett sarà la presidente della giuria, la madrina dell’edizione 2020 del Festival di Venezia sarà invece l’attrice italiana Anna Foglietta.

“Sono fiera di poter dare voce e corpo al mio paese nel mondo, e spero di farlo con le parole giuste, perché più che mai le parole sono importanti, noi artisti siamo importanti, per evitare a riflettere sull’alternative che questa esistenza può sempre offrire. Siamo a servizio della parola e dell’emozione, dell’arte e della gente” aveva dichiarato dopo la sua nomina.

fonte foto: https://www.instagram.com/labiennale/