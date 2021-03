Voglia di un paio di sneakers trendy e in metropolitan style? La capsule di calzature Fessura x Pepsi si preannuncia di tendenza.

Una collaborazione di respiro internazionale: Fessura x Pepsi è una delle collaborazioni che firmerà i trend calzaturieri estivi di quest’anno. Il brand fashion sportivo marchigiano, grazie ai colori iconici della bevanda uniti alla qualità delle sue calzature, potrà guardare ben oltre l’Italia.

E il design delle sneakers non hanno nulla da invidiare ai competitors: Fessura ha infatti pensato ad una linea giovanile, sintesi dei suoi modelli più iconici che incontrano l’appeal di una delle bevande più amate dai giovani, e che non ha bisogno di presentazioni. D’altronde Pepsi non è nuova in capsule collection nel mondo del fashion e del lifestyle.

Fessura x Pepsi: la capsule collection della primavera/estate 2021

Nelle sneakers nate dalla capsule con il colosso statunitese, si mixano 2 linee iconiche di Fessura: la comoda Sockshoe, in particolare nei modelli Arrow Tab ed Edge X, e la Reflex, caratteristica per il suo massaggio riflessologico plantare.

L’estetica è quella di una sneaker metropolitana e contemporanea a stivaletto o dal collo basso, slanciata e con un ergonomico plateau. Per il marchio marchigiano, la collaborazione è uno dei progetti più importanti di quest’anno.

“La partnership ci permetterà di sviluppare a livello mondiale il nostro business coerentemente ai valori di unicità ed innovazione che rappresentano la forza del nostro brand. Un ulteriore, importante, passo per continuare a creare valore al marchio Fessura”, ha sottolineato l’Ad Andrea Vecchiola, che ha fondato Fessura insieme ai fratelli Giorgio e Marco nel 1999.

Dove acquistare la capsule di sneakers Fessura e Pepsi

La capsule collection Fessura x Pepsi è in edizione limitata ed è già acquistabile sul sito ufficiale del marchio marchigiano: una collezione pensata uno stile cittadino, trendy e contemporaneo.

Pratiche e sportive, le sneakers sono unisex, caratterizzate dal mix di colori bianco, rosso e blu. Il prezzo è di 180 euro per quella dal design più classico e versatile, la Reflex bianca con lateralmente i tre colori iconici di Pepsi. Più originali sono le Arrow e le Pepsi Edge, entrambe blu con tomaia in lycra e con banda elastica e dal costo di 150 euro.

Fonte foto di copertina:

https://fessura.com/new-arrivals.html