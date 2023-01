Ecco le location di Fernanda, film che racconta la storia vera di Fernanda Wittings, la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera.

Forse ai più il nome di Fernanda Wittings non dirà molto, eppure è stata allo stesso tempo una figura importante per la storia dell’arte ma anche una donna che ha avuto un grande ruolo nei difficile anni ella seconda guerra mondiale: è infatti ricordata per essere la prima donna ad essere nominata direttrice della prestigiosa Pinacoteca di Brera, in questo ruolo si è prodigata per salvare le opere d’arte ma anche la vita di molti ebrei. La sua storia è raccontata nel film Fernanda, diretto da Maurizio Zaccaro. Vediamo ora quali sono le location di Fernanda.

Fernanda: le location del film

La location principale di Fernanda è, ovviamente, la Pinacoteca di Brera: è al suo interno che è ambientata una buona parte della storia e le sale del museo di Milano hanno ospitato regista, attrici, attori e tutti gli addetti ai lavori per alcune riprese. La Pinacoteca di Brera non è però l’unica location milanese del film: altre scene sono state girate in vari luoghi della città.

Museo quadri

Il cast da Milano si è poi spostato anche nel Lazio, tra i luoghi in cui è stato girato il film Fernanda troviamo anche le città di Civitavecchia e di Roma (in particolare per alcune scene degli interni che sono state girate negli studi cinematografici).

Fernanda: il cast del film

La protagonista principale di Fernanda è Matilde Gioli, che interpreta appunto la parte di Fernanda Wittgens. Valeria Cavalli e Sergio Grammatico sono Margherita e Adolfo Wittgens, ovvero i genitori della protagonista. Maurizio Marchetti è invece Ettore Modigliani.

Nel cast di Fernanda troviamo poi anche Francesca Beggio, Lavinia Guglielman, Beatrice Barillà, Christoph Hulsen, Sergio Albelli, Silvia Lorenzo, Enea Barozzi ed Elia Mouatamid.

