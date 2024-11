La strana “coppia” Fedez e Silvio Campara: dove si sono trovati (con le Ferrari)

Un particolare incontro tra “ex”. Così si potrebbe definire il faccia a faccia tra Fedez e Silvio Campara, presunto ex di Chiara Ferragni.

Non sappiamo se abbiano qualcosa in comune ma di certo fa parlare l’incontro che sarebbe avvenuto tra Fedez e Silvio Campara, presunto ex di Chiara Ferragni. Secondo il settimanale Oggi, citato in queste ore da Today, il rapper e l’imprenditore sono stati visti in un famoso locale di Milano, il Cipriani, e non sarebbero sembrati turbati dalla cosa.

Fedez e Silvio Campara: l’incontro in ristorante

Cosa ci sia stato davvero tra Silvio Campara e Chiara Ferragni non lo sapremo forse mai. Quello che è certo è che l’incontro che sarebbe avvenuto tra l’uomo e Fedez, ex marito dell’influencer, in ristorante ha davvero dell’incredibile. Il settimanale Oggi, infatti, citato da Today, ha riportato di un curioso faccia a faccia tra i due.

Fedez

Non è dato sapere se il rapper e Campara si siano parlati, ma certamente gli scatti “rubati” dai paparazzi non lasciano dubbi sul fatto che i due siano stati nello stesso posto, il Cipriani, locale frequentato molto spesso da entrambi.

La serata e il dettaglio delle Ferrari

Come detto, non sappiamo se Federico e Silvio si siano avvicinati o se addirittura possano aver scambiato qualche battuta (magari su Chiara). Quello che risulterebbe è che entrambi fossero in compagnia: Campara con un amico, Fedez con svariate persone. Ad ogni modo, i due avrebbero passato una serata serena e in modo sorridente ma mai insieme.

Oggi ha raccontato anche un’altra curiosità. Pare che i due uomini abbiano parcheggiato le rispettive Ferrari una dietro l’altra, quasi a volersi sfidare per chi ce l’avesse più bella.

Staremo a vedere se usciranno ulteriori informazioni su questo particolare incontro. Certo è che anche la Ferragni potrebbe aver sorriso di questa situazione…