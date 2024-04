Le confessioni di Fedez e il suo rapporto con i soldi. Il rapper parla apertamente di ricchezza, denaro e del vero lusso.

In questi ultimi mesi ha fatto parlare per le questioni legate al suo rapporto con Chiara Ferragni, adesso Fedez torna al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni rilasciate al podcast Gurulandia. Il rapper ha parlato di tanti aspetti, compresa la sua ossessione per il fare soldi ma divertendosi.

Fedez

Tra le tanti parti interessanti dell’intervista al podcast ‘Gurulandia‘, spicca sicuramente il passaggio sul denaro e la ricchezza. Federico non si è sottratto dal rispondere onestamente ai vari quesiti che, spesso, per tante persone, anche dello spettacolo, risultano essere come dei tabù.

“Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro. Per fortuna no”, ha esordito Fedez. “Io sono ossessionato dal fare denaro divertendomi perché il vero lusso non è diventare ricchi”, ha aggiunto il rapper precisando le sue parole.

E ancora: “Io conosco un sacco di gente ricca che non è felice. Il segreto è essere ricchi e felici”.

Lo scopo nella vita

Tra i vari passaggi alcune precisazioni sul denaro e il rapporto con i soldi e, appunto, la ricchezza: “I soldi risolvono un problema, non risolvono tutti i problemi. Quindi il mio scopo nella vita oltre a cercare di fare qualcosa di buono, di lasciare un’impronta positiva in questo mondo, è anche quella di riuscire a costruire delle cose, dove però per arrivare all’obiettivo, che può essere un’exit, può essere fare tanti soldi, ma che per arrivarci devo divertirmi”, ha detto Federico che ha aggiunto di far riferimento ad un certo tipo di “adrenalina” perché “sennò non ne vale la pena”.

Di seguito anche un post Instagram di Gurulandia con parte dell’intervista al rapper dove si possono sentire meglio le sue parole e anche i tantissimi commenti ricevuti dopo le dichiarazioni: