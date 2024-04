Un incontro che fa sognare i fan dei “Beabaldi”: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati dopo il Grande Fratello…

Hanno fatto sognare i fan durante il Grande Fratello ed erano stati protagonisti anche di diversi tira e molla, non senza “colpi bassi”. Adesso, a reality finito, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono usciti allo scoperto, almeno per quanto riguarda un incontro di queste ore a Roma. Una foto ha portato i seguaci dei due ad ipotizzare qualcosa in più di una semplice reunion tra amici.

Beatrice Luzzi e Garibaldi insieme: la foto dopo il GF

Come anticipato, la Luzzi e Garibaldi, in queste ore, si sono rivisti. I due si sono mostrati insieme sui social. Lo scatto, che mostra gli ex gieffini a Roma davanti al Colosseo, ha immediatamente fatto il giro del web, riaccendendo le speranze dei ‘Beabaldi’, ovvero coloro che hanno sostenuto i due ragazzi “come coppia”.

Nello scatto in questione, l’attrice e il ragazzo si sono mostrati sorridenti ma non è chiaro se si sia trattato di un incontro casuale o voluto.

I fan sognano la storia

Ad ogni modo, la foto condivisa da entrambi ha generato grande attenzione mediatica portando i loro sostenitori a sperare in una reunion da coppia.

Giuseppe sul rapporto con Beatrice aveva da poco detto: “Ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è fattibile ricostruire un puzzle o meno”.

Sullo stesso argomento la Luzzi aveva di recente commentato a Chi, invece: “Certamente la storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo. Io e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita. Era difficile da capire per un ragazzo“.

Di seguito anche un post su X che ha raccolto lo scatto pubblicato nelle stories Instagram dall’attrice: