Torna protagonista Celine Dion e lo fa con la copertina di Vogue France a cui ha concesso alcune importanti parole sulla sua malattia e non solo.

Protagonista della copertina di Vogue France, Celine Dion è tornata a parlare della sua situazione di salute legata alla malattia che l’ha colpita da tempo, ovvero la sindrome della persona rigida. La cantante ha ammesso di non aver sconfitto il male ma di sperare, comunque, in un miracolo.

Celine Dion allo scoperto sulla malattia

Sulle sue condizioni, la Dion ha spiegato: “Sto bene, ma c’è molto lavoro da fare. Non ho sconfitto la malattia, è ancora con me e lo sarà per sempre. Spero in un miracolo, che si trovi una cura con la ricerca scientifica, ma per il momento devo imparare a conviverci”, ha detto.

Con grande realismo, la cantante ha proseguito: “Quindi questa sono io, sono una donna con la sindrome della persona rigida. Per cinque giorni a settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale. Lavoro sulle punte dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sulle ginocchia, sul canto, sulla mia voce… Devo imparare a vivere con la malattia e smettere di farmi domande”, ha ammesso la donna.

La volontà dell’artista è quella di andare avanti e di fare di tutto per affrontare le difficoltà che la vita le ha messo davanti.

La forza della famiglia e dei fan

Ad aiutarla nella battaglia, il suo pubblico e la famiglia: “Ho questa forza in me, so che niente mi fermerà”.

Al netto del grande spirito, sul ritorno sul palco ancora diversi dubbi: “Al momento non posso rispondere, perché per quattro anni mi sono detta: non tornerò, poi sono pronta, poi non sono pronta… Il mio corpo me lo dirà. Ma, d’altro canto, non voglio solamente attendere. Moralmente è difficile vivere giorno per giorno”, ha concluso.

Di seguito anche il post Instagram con la cantante nella copertina di Vogue France: