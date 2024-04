Alta tensione nella scuola di Amici dove un’allieva si è sfogata con una coach spiegando il personale momento di fragilità.

Il Serale di Amici va avanti e la tensione per gli allievi è in costante aumento. In questo senso è da leggersi lo sfogo in lacrime di Martina che ha deciso di liberarsi dopo l’ultima puntata dello show andata in onda. Nel corso del daytime del talent, la giovane ha fatto capire quali siano, ad ora, le sue problematiche.

Amici, lo sfogo di Martina

Maria De Filippi

“Non ce la faccio“, ha esordito la giovane cantante. “Non so, è tutto un insieme di cose. Non ce la faccio. Ho la testa che mi dice tremila cose. Sono andati via tutti, sono andate via Lil e Gaia: erano i miei punti. Erano le persone con cui sfogarmi. Sono l’unica in squadra”, ha spiegato Martina facendo riferimento al fatto che sia rimasta l’unica allieva della squadra formata da Todaro e Pettinelli.

E ancora: “Non ce la faccio, mi stanno ad abbattere con i giudizi. Non ce la faccio… Nei giudizi mi sembra che mi stiano portando sempre più giù e non riesco a risalire. Mi hanno detto ‘Qua sei sembrata quasi urlata'”.

La speranza è che Martina possa riprendersi da questo momento di fragilità e mostrare a tutti le doti che ha già messo in evidenza nelle passate puntate.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole della ragazza:

Martina ha un momento di crisi a causa dei commenti ricevuti dai giudici nella scorsa puntata del Serale di #Amici23 pic.twitter.com/b1Axf1qzrb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 23, 2024

Il confronto Mida-Petit

A prendersi la scena durante lo stesso daytime della trasmissione, anche un faccia a faccia tra Mida e Petit. Il primo aveva dichiarato che, per un attimo, avrebbe desiderato prendere il posto di Gaia per l’eliminazione andata in scena nell’ultima puntata del Serale.

Le affermazioni del ragazzo, però, non hanno convinto l’amico che apertamente glielo ha fatto presente. Tra i due è andato in scena un confronto molto diretto dove, però, non sembra essere stata trovata la chiosa finale lasciando ad entrambe un certo amaro in bocca.