Il nuovo album del rapper prevede 20 tracce e, tra queste, ce n’è una dedicata alla piccola Vittoria. Vi mostriamo uno stralcio del brano.

E’ uscito soltanto ieri Disumano, il nuovo album di Fedez. Si prospettava da tempo come molto particolare, in quanto ricco di riferimenti alla vita del rapper, sposato con l’influencer Chiara Ferragni e con cui ha dato alla luce due bellissimi bambini, Leone e Vittoria.

L’album si compone di 20 diverse tracce ma quella che ha catturato maggiormente l’attenzione della gente è proprio quella dedicata alla figlia: intitolata proprio Vittoria il brano è ricco di dolci riferimento alla sua piccola, motivo per cui, probabilmente, sarà una delle più apprezzate ad ascoltate.

Lo stesso Fedez ha reso nota la notizia pubblicando una IG Story con la bambina, accompagnandola proprio alla sua nuova canzone: che dire, una dolcezza davvero unica! Vi riportiamo uno stralcio della canzone: “Quando me ne vado via da te, è come se non fossi andato via da te, che non sembra vero. Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo fatto del colore dei tuoi occhi che non merito. Quando me ne vado via da te, hai vinto dieci a zero”.

Un papà veramente esemplare. Vi mostriamo qui la copertina di Disumano:

Che ne pensate dell’album? Avete già ascoltato il brano dedicato alla piccola Vittoria?

