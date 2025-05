Presente nel Principato di Monaco in occasione del Gran Premio di Formula Uno, Fedez è stato protagonista su uno yacht privato.

Continua a far parlare in chiave “paparazzate” con alcune donne ormai da tempo ma in queste Fedez è stato al centro dell’attenzione anche per la sua presenza, insieme a tantissimi altri personaggi dello showbiz, al GP di Monaco a margine del Gran Premio di Formula Uno di Montecarlo. Il rapper ha fatto vedere alcune stories social dove, tra le altre cose, ha persino rischiato un incidente a bordo di uno yacht .

Fedez al GP di Monaco: lusso e festa con 50 Cent

Ogni anno, quando l’appuntamento del campionato di Formula Uno arriva nel Principato di Monaco, si sa, le feste di lusso e gli appuntamento per “pochi” si moltiplicano. A margine di questo weekend, anche Fedez è stato presente, come lo scorso anno, a Montecarlo e non si è certo fatto mancare uscite in yacht e feste speciali.

Fedez – www.donnaglamour.it

In questa ottica, tramite le stories Instagram del rapper è stato possibile vedere la particolare compagni di queste ore. Federico, infatti, è stato presente ad un party dove c’era anche il mitico 50 Cent. L’occasione ha visto gli invitati divertirsi con danze, bicchieri di champagne e bella compagnia. Tutti elementi che, come a tutti, piacciono parecchio a Fedez.

L’incidente tra yacht: “Anarchia”

Ma tra gli altri tratti distintivi del Principato di Monaco c’è anche quello legato ai tanti mezzi presenti in porto. In questo senso, sempre tramite alcune stories social su Instagram, Federico ha fatto vedere il grande traffico di yacht privati e gommoni di lusso che, spesso, finiscono per causare degli incidenti. Il rapper, a bordo di uno di questi mezzi, ha assistito ad un sinistro che, per fortuna, pare non aver avuto conseguenze: “Parlavamo di incidente… eccolo. Ragazzi ma qui è anarchia!“, ha detto Federico a chi era con lui e mostrando appunto di trovarsi in mezzo ad altre imbarcazioni sfiorando anche lui l’incidente.