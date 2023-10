Preoccupano le condizioni di salute di Fedez che sarebbe stato sottoposto a nuovi controlli e una trasfusione in sala operatoria.

Sono giorni di allarme e apprensione per le condizioni di Fedez. Il rapper, così come da lui stesso raccontato, non sta bene e si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per porre rimedio ad una emorragia interna causata da due ulcere. Il cantante, marito di Chiara Ferragni, ha subito due trasfusioni di sangue e, in queste ore, sembra sia stato necessario un ulteriore controllo.

Fedez, nuova trasfusione dopo sanguinamento

Fedez

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perchè il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo al momento sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Erano state queste le parole del rapper nelle ore successive al divulgarsi delle notizie sul suo conto. Adesso, da quanto si apprende dal Corriere della Sera, pare che le condizioni di salute di Fedez destino ancora preoccupazione.

Il rapper è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano e secondo quanto risulta al Corriere, domenica si sarebbe verificato un nuovo episodio di sanguinamento che ne ha provocato un nuovo internevto in sala operatoria, in questo caso per la sutura con annessa nuova trasfusione.

Al momento regna incertezza sulle reali condizioni del ragazzo ma, quello che pare essere certo, è che Federico non verrà dimesso nelle prossime ore, quantomeno non nella giornata odierna come qualcuno aveva ipotizzato in precedenza.

Al suo fianco, come dall’inizio delle problematiche, sua moglie Chiara e tutta la famiglia, con i bimbi Leone e Vittoria a fare il tifo per il loro papà.

La speranza è che presto i Ferragnez possano dare qualche aggiornamento ufficiale, possibilmente positivo.