Nuovi guai in vista per Fedez: il rapper ha ricevuto una denuncia per vilipendio delle forze armate a causa del testo di una sua canzone.

Dopo le molteplici denunce da parte del Codacons Fedez dovrà vedersela a quanto pare anche con l’Associazione pro territorio e cittadini onlus che – stando a quanto riporta AdnKronos – avrebbe denunciato il rapper per il testo del suo brano Tu come li chiami (risalente al 2010) dove i militari dell’arma vengono chiamati “infami” e “figli di cani”. Il rapper potrebbe dover rispondere di vilipendio delle forze armate.

Fedez: la denuncia per vilipendio delle forze armate

Ormai le denunce a carico di Fedez non si contano più e nelle ultime ore AdnKronos ha svelato che il colonnello dei carabinieri Roberto Colasanti, attualmente in congedo, avrebbe presentato per conto dell’Associazione pro territorio e cittadini onlus una denuncia contro il rapper per vilipendio delle forze armate.

L’atto giudiziario sarebbe scattato a seguito delle numerose segnalazioni fatte dai carabinieri ed altri membri delle forze dell’ordine in merito al testo della canzone di Fedez Tu come li chiami. Il marito di Chiara Ferragni sarebbe dunque accusato di “vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p. per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della canzone ‘Tu come li chiami’ contenente ripetute frasi offensive dei carabinieri e dei militari quali appartenenti alle forze armate della Repubblica italiana. E istigazione a delinquere per aver realizzato e diffuso in tempi diversi sulla rete internet”.

Le polemiche per le canzoni

Oltre al brano Tu come li chiami Fedez è stato più volte preso di mira anche per un altro suo vecchio brano, ossia Tutto il contrario. Il rapper ha più volte replicato alle accuse di bullismo e omofobia che gli sono state rivolte a causa del testo della canzone: “La mia canzone si intitola ‘Tutto il contrario’, io scrivo tutto il contrario di quello che penso: non è difficile da capire”, aveva spiegato nelle sue stories via social.