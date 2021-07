La relazione di Myriam Catania con Quentin Kammermann è giunta al capolinea dopo 5 anni e un bellissimo figlio. Ad annunciarlo è lui con un messaggio sui social.

È durata per ben 5 anni la relazione tra Myriam Catania e il pubblicitario francesce Quentin Kammermann. A dare la notizia è stato proprio il padre del piccolo Jacques con un messaggio pubblicato sulle storie di Instagram. “Siamo così grati a tutti voi che avete espresso il vostro sostegno e chiediamo il rispetto della nostra privacy mentre cominciamo a navigare in questa nuova vita”, ha scritto.

Myriam e Quentin: la loro storia insieme

Myriam conobbe Quentin nell’ormai lontano 2016, dopo la fine del matrimonio con Luca Argentero. Da lì a poco, colpiti dalla passione, ecco nascere il loro figlio Jacques.

Quando l’attrice partecipò al Grande Fratello Vip l’allora fidanzato la sorprese con una proposta di matrimonio davvero emozionante, ma alcune malelingue già sussurravano di un flirt tra lei e Mario Ermito, altro concorrente del reality show.

In ogni caso, la relazione clandestina fu smentita prontamente, ma evidentemente questo non bastò a risolvere alcuni problemi all’interno della coppia.

Quentin Kammermann, infatti, annuncia la fine della relazione con Myriam Catania attraverso le storie di Instagram. “Myriam e io siamo giunti alla conclusione che non potremmo più crescere come coppia”, scrive il pubblicitario francese. Prosegue quindi parlando anche del loro bambino. “Le fondamenta biculturali del nostro “duetto” ci hanno arricchito e sfidato incredibilmente su molti livelli. La vita ha benedetto il nostro amore con il più fantastico dei bambini e ci sentiamo entrambi onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme, come una famiglia.”

Poi Quentin continua con parole molto toccanti, ribadendo l’intensità e la genuinità dei suoi sentimenti. “A marzo 2016 Myriam non c’erano farfalle nel mio stomaco, c’erano aquile. Sì, piccola, abbiamo volato alto, non avrei mai pensato che l’amore avrebbe scosso i confini delle emozioni così intensamente.” Infine, conclude con un messaggio di gratitudine e un appello alla privacy: “siamo così grati a tutti voi che avete espresso il vostro sostegno e chiediamo il rispetto della nostra privacy mentre cominciamo a navigare in questa nuova vita.”