Fedez ama molto collezionare oggetti e sui social non ha mancato di condividere con i fan alcune delle sue più esclusive collezioni. Dalle scarpe in edizione limitata alle opere di street art dal costo esagerato, scopriamo quali sono gli oggetti più strani posseduti dal rapper.

Fedez: le collezioni

Come sua moglie Chiara Ferragni anche Fedez ha un’imponente collezione di scarpe: il rapper le ha spesso mostrate ai fan sui social illustrando come avesse organizzato ogni modello in un apposito scomparto della sua lussuosa cabina armadio. Alcune delle scarpe di Fedez sono in edizione limitata, e il loro costo è a dir poco da capogiro: tra i modelli più preziosi posseduti dal rapper vi sono le Jordan per Dior, iconico modello Air della Nike (il cui valore si aggira attorno ai 30mila euro) e le Nike SB Dunk High (in un’edizione esclusiva dedicata agli Iron Maiden) il cui prezzo si attesterebbe attorno ai 20mila euro.

Un’altra grande passione di Fedez sono le action figure dei supereroi, e in particolare quelle di Iron Man. Oltre a possederne moltissime nel suo studio, il rapper ha anche una vera e propria armatura del supereroe Marvel.

Il rapper è notoriamente un grande amante della street art, e infatti sia in casa che nel suo studio possiede alcune opere d’arte originali dei più famosi street artist del mondo. Tra questi vi sono anche alcune statue di KAWS, artista contemporaneo ed ex illustratore della Disney. In occasione del 31esimo compleanno del rapper sua moglie Chiara Ferragni gli ha regalato proprio alcune opere di KAWS.