Fedez “chiude” Pulp Podcast con una gaffe epica: “L’ho detto davvero?”

Momento relax per Fedez e Mr Marra che hanno deciso di “chiudere” Pulp Podcast. Federico si è fatto scappare una gaffe davvero particolare.

Dopo essere tornato a parlare del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è stato protagonista anche nel suo Pulp Podcast portato avanti con Mr Marra. Il rapper, infatti, ha deciso di “chiudere” per l’estate e lo ha fatto in pieno stile Federico ovvero con una gaffe epica che ha ricordato il suo passato e l’altro podcast… Muschio Selvaggio.

Fedez e Mr Marra chiudono Pulp Podcast

Vanno in pausa Fedez e Mr Marra con il loro Pulp Podcast. L’ultima puntata del format portato avanti dai due, infatti, è stata dedicata ad un bilancio di quanto vissuto in questa stagione. “Pulp chiude i battenti per la pausa estiva, ci fermiamo per luglio e agosto”, hanno fatto sapere i due “comandanti” della trasmissione.

Fedez – www.donnaglamour.it

Il Podcast da loro condotto, quindi, si prende una pausa per i prossimi due mesi e, con ogni probabilità, verrà riproposto da settembre o comunque intorno a quel periodo. “Molti episodi hanno avuto conseguenze legali, specialmente per me. Abbiamo delle querele perché ogni tanto mi lascio andare”, ha detto Federico con grande onestà. Durante i ringraziamenti, poi, il rapper ha aggiunto che è stato difficile anche “rimediare gli ospiti perché arrivavamo da un podcast partito da zero, un’immagine pubblica da ‘sconfitti’. Io che sono stato al centro di non poche polemiche, anche giudiziarie che non hanno coinvolto me, ma la stampa ha fatto sembrare che io sia un criminale internazionale”.

La gaffe di Federico

In tutto questo Fedez non si è fatto mancare qualche passaggio tipico suo. In primis una gaffe. Infatti, prima di iniziare i vari discorsi di ringraziamneto, il rapper ha chiamato Pulp Podcast “Muschio“. “Ma ho detto Muschio ragazzi? L’ho detto davvero“, ha domandato retoricamente Federico citando il vecchio podcast.

Poi ancora: “Arrivavamo da una situazione in cui io più volte ho pensato di mollare, se non ci fosse stato Davide, avrei mollato. La sua costanza e l’aiuto che mi da sono stati fondamentali. Venivo dall’esperienza di un podcast dove dovevo sobbarcarmi praticamente tutto io sulle spalle, mentre ora Davide fa un lavoro immenso di preparazione, visionare le puntate e il montaggio. Abbiamo messo in piedi un team incredibile”, ha aggiunto Fedez facendo palese riferimento all’altro collega avuto in Muschio, ovvero Luis Sal.