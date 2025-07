Nunzia De Girolamo prosegue la sua scalata in Rai: arriva un nuovo programma in seconda serata per la conduttrice.

La prossima stagione televisiva di Rai 1 vedrà un’importante conferma e una novità per Nunzia De Girolamo, volto ormai affermato della rete ammiraglia. Dopo il successo di Ciao Maschio, programma dedicato al mondo maschile, la conduttrice è pronta a raddoppiare la sua presenza sul piccolo schermo. Una scelta che confermerebbe la sua ascesa tra i ranghi della Rai. Ma scopriamo cosa bolle in pentola per la giornalista che sta diventando sempre di più un volto di punta della tv pubblica.

Ciao Maschio e un nuovo progetto

Come anticipato da Davide Maggio, la Rai ha deciso di puntare ancora su di lei affidandole un nuovo format di interviste one-to-one, ispirato al celebre “cubo” reso famoso da Maurizio Costanzo.

Il programma andrà in onda nella seconda serata del sabato, a partire da gennaio 2026, proprio nello spazio che Nunzia ha presidiato nelle ultime stagioni.

Nunzia De Girolamo

Anche Ciao Maschio, il programma che ha fatto emergere il talento empatico e giornalistico della De Girolamo, subirà un importante cambiamento: dalla seconda serata passerà al sabato pomeriggio, sempre su Rai 1. Una nuova sfida che testimonia la fiducia dell’azienda nei confronti della conduttrice e del format.

Un format più intimo e aperto anche al mondo femminile

La vera novità sarà però rappresentata dal nuovo show, un progetto ancora top secret che promette di offrire interviste immersive e personali a volti noti del panorama italiano. Per la prima volta, Nunzia non si concentrerà solo sugli uomini, ma aprirà lo spazio anche alle donne, in un racconto intimo, profondo e diretto.

Con questo raddoppio, Nunzia De Girolamo si conferma una delle figure centrali della Rai per la stagione 2025/2026, capace di adattarsi a diversi format e orari mantenendo uno stile inconfondibile e apprezzato dal pubblico.