Questa Pasqua sarà all’insegna di sorprese fashion! Grazie a Federico Fashion Style che propone il suo uovo di Pasqua, da acquistare esclusivamente online.

Federico Fashion Style ha pensato all’uovo di Pasqua perfetto: cioccolato abbinato ad un regalo fashion, che varia a seconda del formato. E per chi è disposta a spendere qualcosa in più, la sorpresa potrebbe essere da aspirante hair stylist.

Perché se è vero che è la cioccolata a contare, la verità è che una sorpresa anche utile e da non dover dimenticare dopo qualche mese tra tutti gli altri oggetti che affollano casa, non ci dispiace per niente!

Federico Fashion Style: l’uovo di Pasqua delle meraviglie

Il famoso hair stylist delle vip, che spesso anima anche il salotto di Barbara d’Urso e diventato famoso anche per i suoi scontrini da capogiro dopo una seduta nel suo salone delle meraviglie, ne ha pensata un’altra.

In occasione della Pasqua 2021 e sull’onda del successo, ha deciso di realizzare un uovo di cioccolato fashion, dal nome Uova di Pasqua Fashion Easter, la tua Pasqua con stile.

Naturalmente ad essere molto stiloso è anche il packaging, nei colori nero e dorato, che da sempre caratterizzato la linea del noto hair stylist. E nella scelta e selezione dei regali che si troveranno all’interno, adattata ai formati dell’uovo, Federico ha superato anche Chiara Ferragni.

Le uovo di Federico Fashion Style: sorprese, prezzi e formati

Se l’uovo di Chiara Ferragni nasce soprattutto per beneficenza, quello di Federico vuole essere proprio una coccola da regalare alle sue clienti, anche quelle più lontane che non possono raggiungere il suo salone delle meraviglie. Le uova sono acquistabili solo sul sito ufficiale di Federico Fashion Style.

Ogni formato nasconde infatti una sorpresa sempre più importante. L’uovo da 250 grammi, prevede un gadget gadget e un prodotto cosmetico della linea di Federico e costa 19,90 euro, quello da 500 grammi prevede sempre un cosmetico e due gadget, al costo di 29,90 euro. Entrambi di cioccolato al latte.

Il più desiderato e costoso è quello da 3,5 kg, unico ad avere metà guscio di cioccolato a latte e l’altro fondente e con all’interno una sorpresa da vera fashion hair addicted, perché troverete uno dei suoi ferri. Il costo naturalmente è più alto, di 129,90 euro.