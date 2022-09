Potrebbero esserci novità in vista per l’ex nota nuotatrice Federica Pellegrini. C’è chi parla di maternità subito dopo il matrimonio…

Prima il matrimonio, poi la luna di miele e i progetti per il futuro che potrebbero riguardare anche un figlio. Parliamo di Federica Pellegrini che solamente poche settimane fa ha festeggiato le nozze con Matteo Giunta. Secondo quanto riportato da Leggo, sebbene i due non andranno subito in viaggio per coronare questo bel giorno, molto presto si prenderanno del tempo per farlo e dopo potrebbe arrivare anche una sorpresa…

Federica Pellegrini mamma dopo la luna di miele?

Federica Pellegrini

Secondo quanto suggerisce Leggo.it, infatti, a dicembre Federica Pellegrini e il suo Matteo andranno finalmente in luna di miele in America, “dalla quale chissà… da due potrebbero ritornare in tre”.

Supposizione che sarebbe dedotta dalle recenti parole della nuotarice che aveva da poco dichiarato in una recente intervista a Newsletter 7+ del Corriere della Sera: “Vorrei un figlio subito”.

Ad avvalorare tale tesi, anche alcune recenti immagini della stessa donna in quel di Pesaro con la sua nipotina Camilla. Quelle foto, pubblicate poi anche sui social, avevano scatenato alcuni commenti dei fan che le avevano appunto fatto notare come Fede fosse “sulla buona strada” per diventare mamma.

Inoltre, anche la scelta della casa con ampi spazi sembra pensata non solo per due ma anche per futuri nuovi arrivi. Staremo a vedere cosa succederà…

Di seguito un recente post Instagram della Pellegrini relativo al matrimonio:

Riproduzione riservata © 2022 - DG