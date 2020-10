Federica Pellegrini è risultata positiva al Coronavirus e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni via social. Purtroppo sembra che anche sua madre abbia iniziato a manifestare i sintomi.

Federica Pellegrini sta trascorrendo la quarantena in isolamento domiciliare da quando è risultata positiva al Coronavirus. Con lei è rimasta in casa sua madre, che purtroppo nelle ultime ore avrebbe iniziato a manifestare i primi sintomi: “Domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso”, ha dichiarato la campionessa assicurando che pur essendo rimasta a casa con la mamma le due avrebbero sempre mantenuto le distanze di sicurezza e indossato la mascherina.

“Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio con i cani lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me, abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente”, ha raccontato nelle sue stories senza nascondere il suo dispiacere e la sua preoccupazione.

La madre della Pellegrini ha i sintomi di Covid-19

Dopo una settimana in isolamento Federica Pellegrini – che ha continuato ad aggiornare quotidianamente i suoi fan – starebbe iniziando a stare meglio, ma adesso la sua preoccupazione principale sarebbe sua madre: la donna, rimasta con lei in casa, avrebbe iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia.

“Ha i sintomi da stamattina, domani farà il tampone e di sicuro sarà positivo. (…) poverina mi dispiace tantissimo. La cosa buona è che ora io sono in grado di darle una mano, ho gli anticorpi e posso starle vicino. Questo virus veramente si attacca con una facilità che non immaginavo, vivendo insieme è stato facile”, ha spiegato la campionessa. Federica Pellegrini avrebbe dovuto gareggiare alle prime competizioni stagionali a Budapest durante queste settimane, ma purtroppo la positività al Coronavirus l’ha costretta a rinunciare.