Con gli occhi gonfi di lacrime Federica Pellegrini ha annunciato via social di essere positiva al Coronavirus. Nei prossimi giorni avrebbe dovuto gareggiare a Budapest.

Federica Pellegrini si è aggiunta alla lista di famosi sportivi che, nelle ultime ore, sono risultati positivi a Covid-19. La campionessa, visibilmente provata, lo ha annunciato pubblicamente attraverso una serie di stories via social: “Ho una brutta notizia, dopo aver sospeso gli allenamenti per alcuni dolori e il mal di gola sono risultata positiva”, ha dichiarato. Nei prossimi giorni sarebbe dovuta partire per Budapest per le prime gare stagionali.

Dopo Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi anche Federica Pellegrini ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. La nuotatrice si sarebbe accorta che qualcosa in lei non andasse a causa di alcuni dolori e un improvviso mal di gola:

“Avrei dovuto partite lunedì per Budapest per partecipare alla Isl, non vedevo l’ora. Mi dispiace tanto non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare, invece niente ci fermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere, in verità ho pianto fino ad adesso. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge. Ci facciamo questi 10 giorni di quarantena a casa”, ha detto la campionessa nelle sue stories, trattenendo a stento le lacrime di dispiacere.

Gli altri atleti in isolamento per il Covid

Attualmente Federica Pellegrini sarebbe in isolamento domiciliare così come Valentino Rossi, che come lei si è detto rammaricato di non poter prendere parte alla gara di Aragon: “Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo”, ha affermato via social il pilota. Anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus, e a quanto riporta la Repubblica al momento non presenterebbe fortunatamente i sintomi gravi del virus.