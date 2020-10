L’ex manager di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, ha rivelato di aver avuto una liaison con l’ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci è di nuovo al centro della bufera, benché ignara di tutto trovandosi al Grande Fratello Vip. Il suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani, ha confessato a Nuovo che la showgirl avrebbe avuto una liaison con lui. A seguire l’ex manager ha anche detto che secondo lui la lettera che Briatore ha inviato alla Gregoraci nel reality show sarebbe un “messaggio subliminale” per evitare che lei riveli altri dettagli compromettenti. A cosa si sarà riferito?

“Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore”, ha dichiarato Soprani a Nuovo.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha tradito Briatore?

Francesco Chiesa Soprani ha fatto una sconcertante rivelazione a Nuovo rivelando di aver avuto rapporti con la Gregoraci proprio all’inizio del suo fidanzamento con quello che poi sarebbe diventato suo marito, Flavio Briatore. L’ex manager non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulla vicenda:

“La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari… Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità”, ha affermato.

La lettera di Briatore all’ex moglie

Durante le prime settimane di permanenza nel reality show Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un accesso botta e risposta “a distanza” col suo ex marito. La vicenda si è momentaneamente placata quando Briatore le ha fatto recapitare una lettera in cui la esortava a chiarirsi con lui una volta uscita dal programma. Secondo l’ex manager della showgirl la lettera di Briatore sarebbe servita affinché la Gregoraci capisse di non rivelare “dettagli compromettenti” che avrebbero potuto creare ulteriori disagi tra i due. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?