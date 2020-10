Anna Falchi è tornata a spogliarsi per la sua amata Lazio. La showgirl, così come la tradizione impone, si è mostrata sui social senza veli.

Anna Falchi è una donna che mantiene le promesse: per la vittoria dell’amata Lazio si è mostrata in topless. La sua squadra del cuore ha battuto il Borussia Dortmund in Champions League e la showgirl non ha potuto fare a meno di ‘mettersi a nudo’.

Attraverso il suo profilo Instagram, Anna ha festeggiato il 3 a 1 dei biancocelesti con una foto che ha lasciato i fan senza parole. La Falchi si è mostrata ai suoi adorati “aquilotti” con un paio di calzoncini del club e l’immancabile sciarpetta. Neanche a dirlo, tifosi e non, hanno accolto con gioia l’immagine “celestiale”.

La Lazio ha battuto il Borussia Dortmund 3 a 1, portando così a casa la vittoria in Champions League. Da grandissima tifosa, la Falchi ha mantenuto la promessa e ha pubblicato su Instagram la foto:

“Falchi e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo. Commentate popolo laziale”, ha scritto Anna.

Lo scatto di Anna in topless per festeggiare la vittoria della Lazio ha fatto in un lampo il giro del web. La prestazione della squadra di Simone Inzaghi ha fatto impazzire i fan, ma la fotografia della Falchi li ha fatti proprio sognare.

Non è la prima volta che la showgirl regala immagini audaci ai tifosi della Lazio e, di certo, non sarà neanche l’ultima. Anni fa, infatti, ha promesso che per ogni vittoria della sua squadra del cuore si sarebbe spogliata. I fan biancocelesti sperano con tutto il cuore di portare a casa lo scudetto: in questo caso, la Falchi regalerà loro un nudo integrale che di certo passerà alla storia.