Carlos Maria Corona è positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva dal profilo Instagram del papà Fabrizio.

Dopo la positività del papà Fabrizio Corona, anche il figlio Carlos Maria ha contratto la malattia. La notizia è stata resa pubblica dall’ex re dei paparazzi che, via Instagram, ha parlato delle condizioni di salute del pargolo. Il 18enne accusa qualche sintomo tipico del Covid-19, ma sta bene.

Soltanto qualche giorno fa, anche Fabrizio si era sottoposto al tampone per Coronavirus. L’uomo, dopo 3 giorni di febbre alta, ha deciso di procedere come impone il protocollo sanitario e ha scoperto la sua positività. Pertanto, è normale che Carlos, vivendo con lui, abbia contratto il virus.

Carlos Maria Corona positivo al Coronavirus

Fabrizio, nel comunicare la positività al Coronavirus del figlio Carlos, non ha mostrato in video il ragazzo. Questo, però, non significa che le sue condizioni di salute siano preoccupanti.

“Andiamo avanti come ho sempre fatto. Tutto si supera. Forza e amore. Tra dieci giorni sarà tutto come prima. Alla ricerca della felicità. E la raggiungeremo. Sintomi Covid finiti. Mente di nuovo lucida e serena. Carlos un po’ meglio, ma positivo Covid. Si può sistemare tutto. Basta volerlo e avere la forza. Io la forza ce l’ho, più di chiunque altro. E ci metto sempre il cuore perché sono vero e sempre senza filtri”, ha scritto Corona nelle sue stories di Instagram.

Fonte foto: https://www.instagram.com/fabriziocoronareal/?hl=it

Fabrizio, Carlos e Nina: una famiglia atipica

La positività di Carlos arriva dopo alcuni giorni molto delicati. Fabrizio e Nina Moric hanno avuto l’ennesima lite, corredata da audio shock diffusi sui social. Secondo la modella croata, l’ex marito terrebbe in casa il figlio dietro minacce e somministrandogli psicofarmaci. Corona, ovviamente, sostiene l’esatto contrario. Carlos, dal canto suo, si è schierato qualche volta dalla parte del papà e qualche altra da quella della mamma. Dove sia la verità è un mistero.

Di certo, la famiglia Corona-Moric può essere definita atipica, soprattutto per il modo con il quale danno in pasto ai media i loro problemi. L’ex re dei paparazzi e la modella croata, ancora non è ben chiaro se consapevoli o meno, parlano di malattie, morte, minacce e quant’altro senza filtri e, soprattutto, in favore di camera. A farne le spese è Carlos, un ragazzo che, come sottolineato da lui stesso, vorrebbe vivere soltanto la spensieratezza della sua età.