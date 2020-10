Diablo Baby, fidanzato di Jessica Mazzoli, ha accusato Morgan di mandare messaggi sconci alla sua ex, madre di sua figlia Lara.

Il rapper Diablo Baby ha accusato Morgan di mandare messaggi “sconci” alla sua fidanzata Jessica Mazzoli, che con Morgan ha avuto una relazione tra il 2011 e il 2012. “Pensi di prendere per il cu*o tutti, ma ora è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe. (…) È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. (…) Non fai altro che mandare messaggi di m***da, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?”, ha tuonato il rapper in una serie di stories su Instagram.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/notizieaudaci/?hl=it

Diablo Baby contro Morgan: i messaggi a Jessica Mazzoli

La relazione tra Morgan e Jessica Mazzoli non è finita nel migliore dei modi e la cantante ha più volte accusato il suo ex di non aver provveduto alle necessità di sua figlia Lara (e come lei, del resto, le stesse accuse sono state mosse anche da parte dell’altra ex famosa di Morgan, Asia Argento). Questa volta però a prendersela con l’ex giudice di X Factor non è stata la Mazzoli, bensì il suo fidanzato Diablo Baby. Il rapper avrebbe contattato personalmente Morgan per intimargli di non contattare più la Mazzoli, ma per tutta risposta il cantante lo avrebbe bloccato: “Mi hai bloccato perché non sai affrontare le situazioni. Hai paura dell’omino con i capelli blu eh?”, ha chiesto Diablo Baby sarcastico alla fine del suo messaggio.

Anche la fidanzata Jessica Mazzoli è intervenuta via social confermando quanto detto dal rapper: “Purtroppo è la verità, per quanto una persona possa pensare che sia assurda. Non sempre si trovano uomini che accettano”, ha scritto la ragazza. Morgan replicherà?

La candidatura a sindaco di Milano

Nel suo sfogo Diablo Baby ha menzionato la candidatura di Morgan a sindaco di Milano. L’ex giudice di X Factor ha smentito la vicenda intervenendo a Zapping su RaiRadio1 dove ha affermato che la notizia della sua candidatura sarebbe stata una provocazione del suo amico Vittorio Sgarbi. “Sgarbi ha fatto questa uscita alla quale io ho risposto ‘perché no?’. Da qui a essere candidato c’è differenza”, ha dichiarato Morgan.

